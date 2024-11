Prefeitura de Aquidauana entrega 2,5 toneladas de hortifrutis para famílias do CRAS II

Doação de alimentos para famílias da cidade / Divulgação

Na terça-feira (12), a Prefeitura de Aquidauana realizou a entrega de cerca de 2,5 toneladas de hortifrutis para as famílias atendidas pelo CRAS II, localizado no bairro Nova Aquidauana. A ação, que faz parte do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), tem como objetivo oferecer alimentos frescos e de qualidade para famílias em situação de vulnerabilidade social.

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) foi responsável pela aquisição dos produtos, comprando diretamente de produtores da agricultura familiar de Aquidauana, nas regiões dos Indaiás e das Aldeias Imbirussu e Bananal. Entre os itens distribuídos estavam: abóbora, banana maçã, cebolinha, mandioca, abacaxi, pimentão, couve, salsa, além de pão enriquecido com extrato de abóbora.

Ao todo, mais de 70 cestas foram entregues às famílias atendidas pelo CRAS II. As cestas foram montadas pelas equipes das secretarias de Assistência Social e de Produção, com o apoio do secretário de Produção, Cipriano Mendes, que esteve presente durante a entrega.

O programa tem o objetivo de garantir o acesso à alimentação saudável, ajudando a combater a insegurança alimentar e promovendo uma alimentação balanceada para as famílias em situação de vulnerabilidade social. Além do CRAS II, outras instituições de Aquidauana, como o Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, o Asilo São Francisco, o Centro de Convivência do Idoso (CCI), o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), o Lar Bethânia e o Hospital Fural também receberam mandioca e abacaxi, como parte da ação.

A entrega de alimentos frescos aos mais necessitados reforça o compromisso da Prefeitura com a promoção de políticas públicas de assistência social e o apoio à agricultura familiar local.