Prefeitura de Aquidauana entrega 6 toneladas de alimentos a famílias

A Prefeitura de Aquidauana entregou, nesta terça-feira (27), 6 toneladas de alimentos para 60 famílias atendidas pelo CRAS I São Pedro e pelo PAIF (Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família). A entrega incluiu hortifrúti como abacaxi, abobrinha, berinjela, melão caipira, mandioca, melancia, cebolinha, salsa, maxixe e pães caseiros.

Os alimentos foram adquiridos por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), com compras diretamente de pequenos produtores dos Assentamentos Indaiás e da produção de pães na aldeia Imbirussu. A ação visa não apenas ajudar as famílias em situação de insegurança alimentar, mas também apoiar a agricultura familiar local.

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Produção e da AGRAER, oferece assistência técnica aos produtores. Após a colheita, a Secretaria de Assistência Social organiza a entrega dos kits para as famílias assistidas.