Prefeitura de Aquidauana forma turma no curso de Bordado em Fita Trançado

Curso gratuito / Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana realizou, nos dias 12 e 13 de dezembro, mais uma edição do curso de Bordado em Fita Trançado, no Núcleo de Geração de Emprego e Renda. Esta foi a última turma do ano e, como todos os cursos oferecidos, foi realizado em parceria com o SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e o Sindicato Rural de Aquidauana.

Com carga horária de 16 horas, o curso foi ministrado pela instrutora do SENAR, Josilei Teixeira Dias. Durante a capacitação, as participantes aprenderam técnicas para confeccionar barrados de guardanapos, toalhas de rosto, lavabos e toalhas de jantar utilizando fitas de cetim.

No encerramento, a secretária de Assistência Social, Rose Bossay, expressou seu agradecimento à instrutora e incentivou as participantes, dizendo: "Espero que isso seja um ganho para vocês, ampliando a renda de suas famílias."

Elaine Rati, coordenadora do Núcleo de Geração de Emprego e Renda, também aproveitou a ocasião para orientar as participantes a acompanharem a página da prefeitura para obter informações sobre futuros cursos. "Fiquem atentas às nossas divulgações, lá vocês encontrarão todas as informações sobre como participar dos cursos", disse Elaine.

A instrutora Josilei Teixeira elogiou a turma pela dedicação e destacou a importância do acolhimento da equipe da prefeitura. "Vocês estão de parabéns pela pontualidade e dedicação. Tenho certeza de que continuarão aplicando o que aprenderam e terão bons resultados financeiros", afirmou Josilei.

Entre as participantes, a dona de casa Selma Silva, moradora do Jardim Aeroporto II, emocionada, agradeceu pela oportunidade, especialmente considerando suas dificuldades de visão. "Mesmo com meus problemas de visão, pude participar do curso e fui muito bem tratada. Tenho fé em Deus de que conseguirei produzir", afirmou Selma.

Mabel Carola Silva, outra participante que já havia feito diversos cursos gratuitos oferecidos pela Prefeitura, comemorou os resultados positivos em sua vida. "Já fiz cursos de qualificação, como de unha acrílica, barbante e linha fina. Hoje, vendo tapetes de barbante e isso ajudou muito a melhorar minha renda", contou Mabel, destacando os benefícios das qualificações gratuitas.

O curso de Bordado em Fita Trançado é mais uma iniciativa da Prefeitura de Aquidauana para oferecer qualificação profissional e estimular o empreendedorismo local, promovendo a geração de emprego e renda entre os moradores da cidade.