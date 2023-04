Prefeitura de Aquidauana lança alerta aos motociclistas sobre itens de segurança

Conduzir motocicleta sem capacete é infração gravíssima

Tendo em vista o grande número de motociclistas na cidade de Aquidauana e a crescente atividade de moto entregador no município, como em todo o Brasil, A prefeitura de Aquidauana entra na campanha de alerta para que motociclistas sejam cada vez mais prudentes e evitem se expor a riscos e acidentes. O alerta é para que o condutor tenha o devido cuidado ao carregar mochicas de entregas nas costas, respeitar o limite de caronas (apenas uma pessoa) e a idade dos mesmos, que é de 10 anos no mínimo, para ser garupa. Além de atenção, principalmente para o uso de capacetes que, comprovadamente podem salvar vidas até porque a ausência dos mesmos é uma infração.

Apesar dessas orientações feitas pela prefeitura da cidade através de campanhas educativas de trânsito, muitos motociclistas ainda insistem em não usar a proteção devida, que é o capacete. Às vezes, guiar uma moto sem essa proteção sob o argumento de que o trajeto a ser percorrido é curto para o uso do mesmo pode ser fatal para a vida de um motoqueiro ou seu carona.

Dados da OMS (Organização Mundial de Saúde) mostram que o Brasil é o terceiro país com mais mortes no trânsito em todo o mundo, ficando atrás da Índia e da China. Atualmente, o órgão vem fazendo um novo alerta sobre a necessidade do uso de capacete como item importante para a segurança do condutor e seu carona.



Gestores de trânsito devem reforçar essa conscientização

Para reforçar essa compreensão, a OMS acaba de lançar um manual para os gestores de políticas públicas e legisladores sobre regulações e ações que visam o uso seguro dos capacetes de qualidade para prevenir as mortes nas estradas, por meio de novas campanhas educativas.

De acordo com a instituição, o equipamento de proteção reduz ferimentos cerebrais em até 74%. Os dados constam desse novo guia, que pretende aumentar a adesão ao item pelos motociclistas.

A Organização aponta que o traumatismo craniano ou traumas na cabeça são a maior causa de morte de condutores de motos e alerta que o uso de capacetes seguros reduz o risco de morte em até seis vezes. O órgão destaca que em países de rendas baixa e média, a utilização desse item de segurança tem sido pequena e o número de motocicletas circulando vem aumentando, o que pode refletir nos índices de acidentes.

O estudo mais recente realizado pela Abramet (Associação Brasileira de Medicina do Tráfego) revela que o número de internação de motociclistas envolvidos em acidentes de trânsito bateu recorde nos sete primeiros meses de 2021. Ao todo, foram registradas 71.344 ocorrências, número 14,3% maior que o apontado em 2020 e 8,3% mais alto que o computado em 2019. O meio de transporte que se intensificou durante a pandemia representa 54% de todos os sinistros de trânsito no Brasil.

O que os motociclistas precisam estar atentos é que ao se envolverem num acidente, os sinistros também geram sequelas e perdas econômicas para as vítimas, que, muitas vezes, têm no meio de transporte o seu ganho de vida.