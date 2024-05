Prefeitura de Aquidauana lança campanha de doações para as famílias gaúchas

Cidades afetadas pela inundação / Divulgação

Com as fortes chuvas que causaram estragos em várias cidades do Rio Grande do Sul, levando ajuda humanitária de todo o Brasil, a Prefeitura de Aquidauana ampliou os pontos de arrecadação de donativos em prol das famílias atingidas pela inundação.

A ação é uma iniciativa liderada pela primeira-dama Maria Eliza Ribeiro e apoiada pela equipe da Secretaria de Assistência Social, junto ao prefeito Odilon Ribeiro e demais secretarias municipais, lançou a campanha "Aqui pelo Rio Grande do Sul - Doe e ajude as famílias gaúchas".

A prefeitura está arrecadando doações de alimentos não perecíveis, kits de higiene pessoal, material de limpeza, água potável, fraldas descartáveis, ração para cães e gatos, e leite em pó (lata ou pacote).

Os pontos de arrecadação são todas as escolas municipais, CMEIS e a Secretaria de Assistência Social, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17 horas. As doações serão recebidas até o dia 5 de junho e encaminhadas ao Rio Grande do Sul.

Tragédia

De acordo com dados oficiais do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, atualizados na manhã desta quinta-feira, 9, dos 497 municípios do estado, 425 foram afetados pelas chuvas. Cerca de 1,4 milhão de pessoas foram atingidas, sendo que aproximadamente 67.542 estão em abrigos e mais de 164 mil foram desalojadas. Infelizmente, o número de vítimas aumentou, com 374 feridos, 136 desaparecidos e 107 mortos até o momento.