Prefeitura de Aquidauana oferece cursos gratuitos de panificação

Cursos podem viabilizar meio de renda de moradores / ilustrativa/Freepik

A Prefeitura de Aquidauana, por meio das Secretarias Municipais de Assistência Social (SAS), Cultura e Turismo (SECTUR), em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMADESC), FUNTRAB, SEBRAE e SENAI, oferece uma série de cursos gratuitos na área de panificação para a população.

As inscrições estarão abertas até 15 de novembro e podem ser feitas no Núcleo de Qualificação de Mão de Obra e Geração de Emprego e Renda, localizado na Rua Felipe Orro, S/N, Bairro da Exposição, em frente à escola CAIC, ou na Casa do Trabalhador, na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895, Bairro Alto. O atendimento será das 07h às 13h.

Os cursos terão carga horária de 8 horas e acontecerão na Estação Ferroviária de Aquidauana, nos dias 21 a 28 de novembro, sempre das 13h às 22h. Confira abaixo os cursos disponíveis: