Prefeitura de Aquidauana realiza oficina gratuita de doces

Divulgação

Na última quinta e sexta-feira, 3 e 4, a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Assistência Social, promoveu mais uma oficina gratuita no Núcleo de Geração de Emprego e Renda. Desta vez, o foco foi a produção de deliciosos docinhos de leite ninho para festas, com o objetivo de qualificar a população e abrir novas oportunidades de geração de renda.

A oficina reuniu 15 mulheres da cidade, que puderam aprender técnicas de confeitaria e empreender no ramo de doces para eventos, um mercado sempre em expansão. Sob a orientação da instrutora Islan Aparecida Carrilho Soares, as participantes dominaram métodos simples e práticos para a produção de doces com o sabor inconfundível do leite ninho, além de receberem orientações sobre como atuar no mercado de festas e eventos.

Islan destacou a importância da capacitação não apenas no aspecto técnico, mas também na preparação emocional e empreendedora das participantes. "A capacitação oferece às mulheres não só o conhecimento técnico sobre confeitaria, mas também a confiança necessária para empreender e gerar sua própria renda", afirmou a instrutora.

O evento também contou com a animação do palhaço “Atchin”, que trouxe mais descontração e alegria para as alunas durante as aulas. Para Kleber Gaeta, coordenador do Núcleo de Geração de Emprego e Renda, essa qualificação tem um impacto significativo na vida das participantes.

“A oficina tem um impacto muito positivo não apenas no desenvolvimento das habilidades das participantes, elas saem daqui não só com novos conhecimentos, mas com a certeza de que têm em suas mãos a possibilidade de transformar suas vidas e a de suas famílias, fazendo uma renda extra”, explicou o coordenador.