Prefeitura de Aquidauana trabalha na limpeza das ruas e bairros

Maquinário em obras / Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais, está realizando diariamente a limpeza e manutenção das ruas e bairros da cidade, nesta quinta-feira, 16.

Atualmente, as equipes estão concentradas na vila São Pedro, onde servidores da secretaria e caminhões estão recolhendo lixo, entulhos e galhos. Recentemente, locais como as imediações da CMEI Ênio Cabral e do CRAS receberam a limpeza, porém, em poucos dias, foram encontrados novamente lixos e entulhos nas ruas.

Além disso, no Bairro Nova Aquidauana, também estão sendo realizados serviços de limpeza e retirada de lixos e entulhos.

"É fundamental que a população colabore com a limpeza de seu bairro e da cidade. Não jogar lixo nas calçadas, ruas ou terrenos baldios é essencial, pois além de deixar o ambiente sujo, é uma falta de respeito com os demais moradores que utilizam o mesmo espaço. Vamos todos contribuir para manter nossa cidade limpa e agradável para todos!", descreve a prefeitura.