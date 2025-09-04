Prefeitura de Bodoquena discute ampliação de serviços com a Caixa

A prefeitura informou que seguirá em tratativas / Divulgação

O encontro contou com a presença do gerente geral da agência, Rene da Silva Andrade, do gerente de varejo, Maurílio Gomes Jesus, e do secretário municipal de Finanças, Gerson Araújo.

A prefeita de Bodoquena, Girleide Rovari se reuniu nesta quinta-feira, 4, com representantes da Caixa Econômica Federal para discutir formas de ampliar o acesso da população a serviços bancários, programas sociais e melhorias urbanas.

Na pauta, estiveram temas como capacitação de servidores, apresentação de serviços oferecidos pela Caixa, e a criação de novos canais de comunicação com a comunidade. A gestão municipal também solicitou apoio da instituição para investimentos em infraestrutura urbana, como instalação de bebedouros, bancos e outros equipamentos públicos.

A prefeitura informou que seguirá em tratativas com a Caixa para atender à demanda local por mais agências e postos de atendimento, diante do crescimento populacional e da necessidade de facilitar o acesso aos serviços bancários no município.

