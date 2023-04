Prefeitura de Bonito abre capacitação sobre licitações eletrônicas

Prefeitura de Bonito / (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Bonito abriu capacitação sobre Licitações Eletrônicas, para servidores públicos, moradores e fornecedores.

As aulas serão ministradas no auditório da Secretaria de Turismo, localizada na Rua Cel. Pílad Rédua, 1780, no Centro, na próxima segunda-feira, 17, às 13h30.

Com parceria da BLL compras e a prefeitura, a capacitação é gratuita.