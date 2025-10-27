Acessibilidade

27 de Outubro de 2025 • 19:11

Prefeitura de Bonito cobra reparos urgentes na rodovia MS-345

Novo ofício foi encaminhado à AGESUL e ao Governo do Estado reforçando a preocupação com a segurança dos motoristas

Redação

Publicado em 27/10/2025 às 16:59

A estrada é uma das principais ligações entre Bonito e Campo Grande / Divulgação

O prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, encaminhou nesta segunda-feira, 27, um novo ofício à AGESUL (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), com cópia ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e ao gabinete do deputado estadual Paulo Corrêa, solicitando reparos urgentes na rodovia MS-345.

O pedido reforça a preocupação do Município com a segurança dos usuários da via, que apresenta danos e avarias em diversos trechos do pavimento. A estrada é uma das principais ligações entre Bonito e Campo Grande, desempenhando papel essencial no escoamento da produção local e no acesso de turistas à região.

Segundo a Prefeitura, as condições precárias da pista têm causado transtornos, riscos de acidentes e prejuízos materiais aos motoristas. Um dos pontos mais críticos está localizado na altura do km 164, onde há um buraco de grandes proporções, representando perigo potencial aos condutores, especialmente durante a noite e em períodos de chuva.

Diante da situação, a administração municipal orienta os motoristas a redobrarem a atenção e reduzirem a velocidade ao trafegar pelo trecho comprometido.

A Prefeitura lembra ainda que já havia encaminhado um ofício anterior em 25 de março de 2025, solicitando providências à AGESUL. No documento, a gestão destacou a importância estratégica da rodovia para o desenvolvimento regional e o fluxo turístico, além de relatar reclamações de moradores, principalmente na área próxima ao Distrito Águas do Rio Miranda.

