Entrada da Prefeitura de Bonito / Assessoria, Prefeitura de Bonito

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, anunciou a realização do 1º mutirão de 2025 para atualização do Programa Bolsa Família. A ação visa garantir a continuidade dos benefícios e será realizada entre os dias 10 e 14 de março, conforme o calendário de cada unidade de saúde do município.

A atualização, que envolve a pesagem dos beneficiários, é uma etapa essencial para que as famílias permaneçam no programa e possam continuar a receber os benefícios. A Prefeitura reforça a importância de que todos os beneficiários compareçam aos postos de saúde durante os dias estipulados.

Para realizar a pesagem, é necessário que os beneficiários levem os seguintes documentos:

Caderneta de vacinação;

Cartão do SUS;

Caderneta de Pré-Natal (para gestantes);

Número do NIS (localizado no cartão de acompanhamento).

A Secretaria Municipal de Saúde alerta para a importância da atualização correta e dentro do prazo para evitar a suspensão do benefício.