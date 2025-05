Prefeitura de Miranda lança Academia da Saúde Kids com aulas gratuitas para crianças

As inscrições seguem abertas enquanto houver disponibilidade de vagas / Divulgação

A Prefeitura de Miranda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou um novo projeto voltado ao público infantil: a Academia da Saúde Kids. A iniciativa oferece aulas gratuitas de atividades físicas para crianças com idades entre 5 e 11 anos, com o objetivo de incentivar hábitos saudáveis desde a infância.

As aulas acontecem três vezes por semana, às segundas, quartas e sextas-feiras, com turmas nos períodos da manhã, às 9 horas, e da tarde, às 15 horas. Os encontros são realizados no Parque de Exposições e Eventos 16 de Julho, onde também estão sendo feitas as inscrições, diretamente nos horários das aulas. As vagas são limitadas.

O projeto faz parte das ações de saúde preventiva do município. Segundo Daniele Arguelho, coordenadora da Academia da Saúde, a proposta é promover o bem-estar desde a primeira infância, unindo lazer e atividade física em um ambiente seguro e orientado.

As aulas são conduzidas pelo educador físico Marcus Brum e têm como foco o desenvolvimento motor, a socialização e a criação de uma rotina ativa entre as crianças.

A Prefeitura reforça a importância da participação dos pais e responsáveis no incentivo à prática de atividades físicas e convida a comunidade a aproveitar a oportunidade. As inscrições seguem abertas enquanto houver disponibilidade de vagas.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!