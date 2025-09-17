Prefeitura de Miranda leva serviços gratuitos à comunidade da Baiazinha

Ação Social no Bairro acontece nesta quarta-feira (18) com atendimentos e atividades para toda a família
A atividade é aberta ao público e toda a comunidade da Baiazinha está convidada / Ilustrativa/Governo de MS
Moradores do bairro Baiazinha, em Miranda, receberão nesta quinta-feira (18) uma edição do Ação Social no Bairro, promovido pela Prefeitura de Miranda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho. A ação acontecerá a partir das 14h30 na Rua Frei Caneca, ao lado do parquinho.
Serão oferecidos diversos serviços gratuitos à população, incluindo cortes de cabelo, testes de visão, atualização do Cadastro Único, atendimento com assistente social e atendimento psicológico. Além disso, haverá brincadeiras voltadas às crianças da comunidade.
O projeto tem como objetivo levar dignidade, cuidado e acolhimento aos moradores, por meio da descentralização dos serviços sociais e do contato direto com as famílias em seus bairros.
A atividade é aberta ao público e toda a comunidade da Baiazinha está convidada a participar.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Geral
Mensagens falsas circulam nas redes sociais e pedem pagamento para suposta participação em processos seletivos
Polícia
Homem de 61 anos foi localizado pela Polícia Civil e deverá cumprir mais de 13 anos de prisão em regime fechado
Terenos
Atividade promove conscientização sobre preservação dos rios, qualidade da água e equilíbrio natural
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS