17 de Setembro de 2025 • 23:48

Prefeitura de Miranda leva serviços gratuitos à comunidade da Baiazinha

Ação Social no Bairro acontece nesta quarta-feira (18) com atendimentos e atividades para toda a família

Redação

Publicado em 17/09/2025 às 20:01

A atividade é aberta ao público e toda a comunidade da Baiazinha está convidada / Ilustrativa/Governo de MS

Moradores do bairro Baiazinha, em Miranda, receberão nesta quinta-feira (18) uma edição do Ação Social no Bairro, promovido pela Prefeitura de Miranda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho. A ação acontecerá a partir das 14h30 na Rua Frei Caneca, ao lado do parquinho.

Serão oferecidos diversos serviços gratuitos à população, incluindo cortes de cabelo, testes de visão, atualização do Cadastro Único, atendimento com assistente social e atendimento psicológico. Além disso, haverá brincadeiras voltadas às crianças da comunidade.

O projeto tem como objetivo levar dignidade, cuidado e acolhimento aos moradores, por meio da descentralização dos serviços sociais e do contato direto com as famílias em seus bairros.

A atividade é aberta ao público e toda a comunidade da Baiazinha está convidada a participar.

Deixe a sua opinião

