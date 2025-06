Prefeitura de Miranda promove Coleta de Lixo Eletrônico na sexta-feira

Lixo eletrônico coletado / Ilustrativa/Prefeitura de Bonito

A SEMARH (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos) de Miranda realiza na sexta-feira, 27, mais uma edição da Coleta de Lixo Eletrônico. A ação acontece na Praça Agenor Carrilho, das 8h às 13h.

A iniciativa tem como objetivo oferecer à população um destino correto e ambientalmente responsável para equipamentos eletrônicos em desuso, como computadores, celulares, impressoras, cabos, baterias, entre outros itens que não devem ser descartados no lixo comum.

A campanha reforça a importância do descarte consciente como ferramenta essencial para a preservação do meio ambiente e a construção de um futuro mais sustentável. Ao encaminhar corretamente esses resíduos, evita-se a contaminação do solo e da água por substâncias tóxicas presentes em componentes eletrônicos.

A secretaria convida toda a comunidade a participar da ação e colaborar com a sustentabilidade no município. “Descarte consciente faz a diferença”, destaca a secretaria.

