Miranda zera filas e atende 188 pacientes em consultas oftalmológicas

Consulta oftalmológica em Miranda / Prefeitura de Miranda

O Centro de Especialidades Médicas de Miranda (CEM) voltou a ser o palco de uma ação de saúde que beneficiou não apenas os mirandenses, mas também pacientes de cidades vizinhas. A ação foi realizada no dia 2 de novembro, com atendimento de 188 pessoas.

O MS Saúde, programa estadual de atendimento médico para zerar filas, realizou consultas oftalmológicas para pacientes de Miranda, Anastácio, Bodoquena, Bonito, Dois Irmãos do Buriti e Guia Lopes da Laguna. O foco dessas consultas foi o diagnóstico e o acompanhamento de casos de catarata e pterígio.



Segundo o prefeito de Miranda, Fábio Florença (PSDB), a ação é importante para zerar filas. "Estive presente com minha secretária de Assistência Social, Carmem Florença, para acompanhar as pessoas de outras cidades e também nossos mirandenses. Só de Miranda, 94 pessoas foram beneficiadas com as consultas”.

Essa ação é uma parceria da Prefeitura de Miranda e do Governo do Estado, através da MS Saúde. Ainda segundo o prefeito, a parceria zera filas. “Nossa cidade está sendo referência em todo o estado do MS, pois tem uma equipe de saúde altamente comprometida e estrutura para realizar as consultas e as cirurgias de catarata e pterígio. Proporcionando isso aos mirandenses e estendendo a outros municípios que também noticiamos. Nossa principal missão é fazer com que os atendimentos de saúde cheguem a todos da nossa população."