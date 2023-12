Prefeitura de Nioaque abre inscrições para processo seletivo

Prefeito de Nioaque, Valdir Custódio

A Prefeitura de Nioaque, através da Secretaria Municipal de Educação, divulgou nesta sexta-feira (08), em suas redes sociais oficiais, o prazo para fazer inscrição referente ao processo seletivo para contratações de profissionais da área no município.

Segundo o Secretário Municipal de Educação, Professor Emerson Ramos, é a reabertura do Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de profissionais, para atuarem na Rede Municipal de Ensino, nas escolas situadas nas zonas urbanas, rurais e Centros de Educação Infantil.

As inscrições serão realizadas de forma on-line, a partir do dia 11 de dezembro e vai até 25 deste determinado mês, lembrando que não há cobrança de taxa para inscrição.

O prazo da contratação do profissional será conforme calendário escolar – 200 dias letivos, com validade a partir do início da Jornada Pedagógica e/ou de acordo com a necessidade da Administração Pública, observada a Lei nº 2603, de 17 de fevereiro de 2022, sendo que o prazo máximo não ultrapassará o prazo final da validade do Processo Seletivo Simplificado, devendo o candidato, ao final deste prazo, submeter-se novamente a Processo Seletivo Simplificado.

O Prefeito de Nioaque e Presidente da Assomasul, Valdir Júnior, e o Secretário Municipal de Educação e Presidente da FEEMS, Emerson Ramos, desejam boa sorte a todos que participarem.

Confira o edital clicando aqui