Prefeitura de Nioaque lança Programa "Papel Zero" e digitaliza gestão

Iniciativa visa eliminar uso de papel até 2026 e modernizar processos
A iniciativa busca modernizar a gestão / Divulgação
A Prefeitura de Nioaque lançou oficialmente o Programa Nioaque Papel Zero, nesta segunda-feira (10), durante reunião no gabinete do prefeito André Guimarães, com a presença de vereadores, secretários municipais e servidores públicos.
O programa tem como objetivo eliminar gradualmente o uso de papel na administração municipal até julho de 2026, tornando todos os processos internos da prefeitura e das secretarias totalmente digitais. A iniciativa busca modernizar a gestão, aumentar a eficiência administrativa e reforçar o compromisso com a responsabilidade ambiental.
O prefeito André Guimarães destacou que a iniciativa vai além da tecnologia: “Estamos preparando Nioaque para o futuro. A digitalização dos processos traz economia, transparência e agilidade. Isso significa menos burocracia e mais eficiência no atendimento ao cidadão, além de respeito ao meio ambiente. É um avanço que vai beneficiar toda a cidade.”
O programa prevê a implantação gradual de sistemas digitais, com tramitação eletrônica de documentos, assinaturas digitais e protocolos online, garantindo mais segurança, rastreabilidade e agilidade. Os servidores municipais também serão beneficiados, com otimização do tempo, redução de retrabalho e acesso facilitado às informações.
Para o servidor Pedro Geral Cantero Junior, a iniciativa representa um marco: “O Nioaque Papel Zero vem para facilitar o dia a dia de todos nós servidores. Com os processos digitais, tudo fica mais rápido e organizado. É uma mudança que traz mais eficiência para o trabalho e melhora o atendimento à população.”
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Luto
Simted Aquidauana divulgou uma nota de pesar em homenagem a docente
Evento
Evento acontece dia 15 de novembro com gastronomia e cultura pantaneira
Polícia
Prisão foi feita pela Polícia Civil após ordem da Vara Criminal da cidade
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS