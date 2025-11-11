Acessibilidade

11 de Novembro de 2025 • 21:58

Prefeitura de Nioaque lança Programa "Papel Zero" e digitaliza gestão

Iniciativa visa eliminar uso de papel até 2026 e modernizar processos

Redação

Publicado em 11/11/2025 às 17:20

A iniciativa busca modernizar a gestão / Divulgação

A Prefeitura de Nioaque lançou oficialmente o Programa Nioaque Papel Zero, nesta segunda-feira (10), durante reunião no gabinete do prefeito André Guimarães, com a presença de vereadores, secretários municipais e servidores públicos.

O programa tem como objetivo eliminar gradualmente o uso de papel na administração municipal até julho de 2026, tornando todos os processos internos da prefeitura e das secretarias totalmente digitais. A iniciativa busca modernizar a gestão, aumentar a eficiência administrativa e reforçar o compromisso com a responsabilidade ambiental.

O prefeito André Guimarães destacou que a iniciativa vai além da tecnologia: “Estamos preparando Nioaque para o futuro. A digitalização dos processos traz economia, transparência e agilidade. Isso significa menos burocracia e mais eficiência no atendimento ao cidadão, além de respeito ao meio ambiente. É um avanço que vai beneficiar toda a cidade.”

O programa prevê a implantação gradual de sistemas digitais, com tramitação eletrônica de documentos, assinaturas digitais e protocolos online, garantindo mais segurança, rastreabilidade e agilidade. Os servidores municipais também serão beneficiados, com otimização do tempo, redução de retrabalho e acesso facilitado às informações.

Para o servidor Pedro Geral Cantero Junior, a iniciativa representa um marco: “O Nioaque Papel Zero vem para facilitar o dia a dia de todos nós servidores. Com os processos digitais, tudo fica mais rápido e organizado. É uma mudança que traz mais eficiência para o trabalho e melhora o atendimento à população.”

