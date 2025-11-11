Prefeitura de Nioaque lança Programa "Papel Zero" e digitaliza gestão

A iniciativa busca modernizar a gestão / Divulgação

O programa tem como objetivo eliminar gradualmente o uso de papel na administração municipal até julho de 2026, tornando todos os processos internos da prefeitura e das secretarias totalmente digitais. A iniciativa busca modernizar a gestão, aumentar a eficiência administrativa e reforçar o compromisso com a responsabilidade ambiental.

A Prefeitura de Nioaque lançou oficialmente o Programa Nioaque Papel Zero, nesta segunda-feira (10), durante reunião no gabinete do prefeito André Guimarães, com a presença de vereadores, secretários municipais e servidores públicos.

O prefeito André Guimarães destacou que a iniciativa vai além da tecnologia: “Estamos preparando Nioaque para o futuro. A digitalização dos processos traz economia, transparência e agilidade. Isso significa menos burocracia e mais eficiência no atendimento ao cidadão, além de respeito ao meio ambiente. É um avanço que vai beneficiar toda a cidade.”

O programa prevê a implantação gradual de sistemas digitais, com tramitação eletrônica de documentos, assinaturas digitais e protocolos online, garantindo mais segurança, rastreabilidade e agilidade. Os servidores municipais também serão beneficiados, com otimização do tempo, redução de retrabalho e acesso facilitado às informações.

Para o servidor Pedro Geral Cantero Junior, a iniciativa representa um marco: “O Nioaque Papel Zero vem para facilitar o dia a dia de todos nós servidores. Com os processos digitais, tudo fica mais rápido e organizado. É uma mudança que traz mais eficiência para o trabalho e melhora o atendimento à população.”

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!