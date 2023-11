Prefeitura de Sonora Lamenta morte de jovem que morreu em show de Taylor Swift

Jovem passou mal e desmaiou no início do show / Redes sociais

A Prefeitura de Sonora usou as redes sociais para prestar solidariedade aos familiares e amigos da jovem Ana Clara Benevides, que morreu em um show da cantora Taylor Swift, no Estádio Nilton santos, no Rio de Janeiro, na noite de sexta-feira, 17.

Em nota, o município onde a jovem nasceu lamentou a perda. "Neste momento de dor nos solidarizamos com os familiares e amigos e expressamos as mais sinceras condolências pela perda", declarou.

Morte no estádio

Pelas redes sociais, familiares lamentaram a perda. Ana teria visto o começo do show, mas passou mal e desmaiou. Ela chegou a ser atendida no local, foi encaminhada para um hospital municipal.

Após tentativas de reanimação, a jovem morreu por parada cardiorrespiratória.

Ana era natural de Mato Grosso do Sul, mas cursava psicologia na URF (Universidade Federal de Rondonópolis), no Mato Grosso.

A organização do evento ainda não se manifestou sobre o ocorrido.