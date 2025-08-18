Prefeitura de Terenos realiza ação do Agosto Lilás com servidoras municipais

Atividades reforçaram o enfrentamento à violência contra a mulher e promoveram cuidado físico e emocional
Assessoria de Comunicação
No último sábado (16), a Prefeitura de Terenos promoveu uma ação especial em alusão ao Agosto Lilás, campanha nacional de conscientização pelo fim da violência contra a mulher.
O encontro foi direcionado às servidoras municipais e contou com uma programação diversificada, incluindo roda de conversa, oficina de defesa pessoal, alongamento de mobilidade e exercícios funcionais. O objetivo foi oferecer momentos de diálogo, cuidado com a saúde e fortalecimento físico e emocional, ressaltando a importância da prevenção e do enfrentamento à violência doméstica.
Durante a roda de conversa, as participantes puderam compartilhar experiências, trocar reflexões e receber orientações sobre a rede de apoio disponível no município. A oficina de defesa pessoal buscou estimular a autoconfiança e a segurança das mulheres, enquanto as atividades físicas reforçaram a importância do autocuidado e da qualidade de vida.
A iniciativa evidencia o compromisso da Prefeitura em valorizar suas servidoras e ampliar a conscientização sobre a necessidade de respeito, proteção e igualdade. O Agosto Lilás é um momento de mobilização social que lembra que a violência contra a mulher deve ser combatida todos os dias, em todos os espaços.
