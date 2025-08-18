Prefeitura de Terenos realiza ação do Agosto Lilás com servidoras municipais

Assessoria de Comunicação

O encontro foi direcionado às servidoras municipais e contou com uma programação diversificada, incluindo roda de conversa, oficina de defesa pessoal, alongamento de mobilidade e exercícios funcionais. O objetivo foi oferecer momentos de diálogo, cuidado com a saúde e fortalecimento físico e emocional, ressaltando a importância da prevenção e do enfrentamento à violência doméstica.

No último sábado (16), a Prefeitura de Terenos promoveu uma ação especial em alusão ao Agosto Lilás, campanha nacional de conscientização pelo fim da violência contra a mulher.

Durante a roda de conversa, as participantes puderam compartilhar experiências, trocar reflexões e receber orientações sobre a rede de apoio disponível no município. A oficina de defesa pessoal buscou estimular a autoconfiança e a segurança das mulheres, enquanto as atividades físicas reforçaram a importância do autocuidado e da qualidade de vida.

A iniciativa evidencia o compromisso da Prefeitura em valorizar suas servidoras e ampliar a conscientização sobre a necessidade de respeito, proteção e igualdade. O Agosto Lilás é um momento de mobilização social que lembra que a violência contra a mulher deve ser combatida todos os dias, em todos os espaços.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!