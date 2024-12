Prefeitura entrega 2,5 toneladas de alimentos para famílias de Aquidauana

Alimentos entregues / Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana realizou ontem, 17 de dezembro, a entrega de 2,5 toneladas de alimentos para famílias atendidas pelo CRAS II, no bairro Nova Aquidauana. A iniciativa integra o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) Hortifruti, que visa garantir a segurança alimentar e fortalecer a agricultura familiar local.

Cerca de 50 cestas foram distribuídas, contendo itens como banana-maçã, abobrinha verde, abóbora madura, abacaxi, cebolinha, berinjela, quiabo, melancia e pão enriquecido, entre outros. Além das famílias cadastradas, instituições como o Asilo São Francisco e a Unidade de Acolhimento também receberam alimentos para complementar a alimentação dos seus assistidos.

Parcerias e gestão

Os alimentos são adquiridos diretamente de produtores da agricultura familiar de Aquidauana, com destaque para as regiões dos Indaiás e das aldeias Imbirussu e Bananal. A entrega foi acompanhada pelos secretários Rose Bossay (Assistência Social) e Cipriano Mendes (Produção), além do vereador Marquinhos Taxista.

A ação é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Aquidauana, Governo do Estado, e Governo Federal, com a coordenação das secretarias municipais de Assistência Social e Produção. O programa conta com recursos captados pela Secretaria Executiva de Agricultura Familiar, Povos Originários e Comunidades Tradicionais (SEAF) e pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMADESC), em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS).

Fortalecimento da agricultura familiar

O PAA Hortifruti garante a compra dos produtos diretamente dos agricultores familiares, promovendo a geração de renda nas comunidades locais. Em Aquidauana, a gestão do programa é realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, sob a coordenação do gestor local, Rubens Jesus, que organiza a logística das entregas e o lançamento das notas fiscais no sistema (SISPAA).

Compromisso com a segurança alimentar

A entrega das cestas reflete o compromisso da gestão municipal em assegurar o acesso à alimentação de qualidade para as famílias em situação de vulnerabilidade. Segundo a Prefeitura, o PAA não apenas beneficia os moradores atendidos pelos CRAS, mas também fomenta a produção agrícola sustentável e a economia local.