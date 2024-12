Prefeitura entrega 58 óculos de grau para indígenas de aldeias de Aquidauana

Óculos entregues para os moradores / Divulgação

Na manhã desta terça-feira (17), a Prefeitura Municipal realizou a entrega de 58 óculos de grau para pacientes indígenas das aldeias Limão Verde, Córrego Seco e Buritizinho. A ação foi coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico (SESAU) e contou com recursos próprios do município.

A entrega aconteceu na aldeia Limão Verde e faz parte do “Projeto Óculos”, iniciativa da Prefeitura que busca melhorar a qualidade de vida das comunidades indígenas por meio do acesso à saúde visual. A secretária de Saúde, Sandra Calonga, destacou a importância do projeto ao se dirigir aos presentes: “O prefeito Odilon, por meio da Secretaria de Saúde, trouxe o Projeto Óculos para atender a vocês, comunidade das aldeias, propiciando uma melhora na qualidade de vida. Usem com zelo e cuidado!”

A ação teve início em julho, quando, atendendo à solicitação do prefeito Odilon Ribeiro, a SESAU realizou um mutirão de consultas oftalmológicas nas aldeias. Durante essa etapa, os pacientes com necessidade de correção visual foram identificados. Em outubro, a equipe retornou para a realização de exames de optometria, momento em que os beneficiários puderam escolher suas armações preferidas.

É importante ressaltar que, embora a saúde indígena seja de responsabilidade da SESAI/DSEI, a Prefeitura decidiu intervir devido às demandas da população local. Sensível às necessidades das famílias indígenas, a Gestão Municipal organizou todo o processo, desde as consultas até a entrega gratuita dos óculos.