Prefeitura inicia manutenção e patrolamento nas aldeias e distrito de Taunay-Ipegue

Equipes em obras / Divulgação

Uma equipe da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais iniciou na q,uarta-feira, 3, uma recuperação das estradas vicinais nas aldeias e no distrito de Taunay-Ipegue. Homens e máquinas da prefeitura estão empenhados no patrulhamento e manutenção das ruas e estradas locais, facilitando o tráfego de pessoas e produtores da região.

O secretário municipal de Serviços Urbanos e Rurais, Márcio Albuquerque, e o vereador Tião Melo estiveram presentes nesta manhã, d4, para acompanhar o início dos trabalhos no distrito de Taunay. Esse mutirão de manutenção também atende à solicitação dos caciques locais, que estão organizando as festividades do Dia dos Povos Originários, previstas para o dia 19 de abril.

A equipe da prefeitura está utilizando as instalações da Igreja Unida, na Aldeia Lagoinha, como base operacional, de onde planeja o cronograma de manutenção das estradas e ruas da região. O cacique Levison Vicente, da Aldeia Lagoinha, expressou sua gratidão ao pastor Emílio Moreira pelo trabalho.