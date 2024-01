Prefeitura interdita Rua Bichara com Ferroviários após galeria ceder

Orientação é redobrar o cuidado ao passar pelo trecho / Divulgação

Equipes da Prefeitura de Aquidauana interditou nesta sexta-feira, 12, a Rua Bichara Salamene esquina com Rua dos Ferroviários, após a trecho da galeria de drenagem romper e ceder.



Segundo o município, o acidente foi causado devido ao grande volume de água da chuva, no temporal do final do ano.

“De imediato, para evitar acidentes e por questão de segurança, a prefeitura interditou o trecho.

Com amparo no decreto de Situação de Emergência, que permite a contratação imediata para prestação de serviço visando restabelecer o funcionamento da galeria, para evitar ceder outras partes dela, a empreiteira contratada já está executando a recuperação dessa drenagem danificada”, informou.

Ao passar pelo local, a recomendação é transitar com cuidado e atenção redobrada, pois há máquinas e pessoas trabalhando no local. Fique atento à sinalização de interdição.