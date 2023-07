Prefeitura troca ponte de madeira por tubulação de concreto em Piraputanga

Equipes durante obras / Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana divulgou nesta quinta-feira, 12, a finalização da instalação de tubulação de concreto na estrada vicinal da região do distrito de Piraputanga, substituindo uma ponte de madeira que estava danificada.

A estrada dá acesso a várias chácaras da localidade e é uma via de escoação dos produtos produzidos pelos sitiantes, bem como, serve de acesso para turistas e trilheiros que visitam a região.

Na instalação dos tubos de concretos, a prefeitura teve parceria da equipe da Sanesul de Aquidauana. A obra foi custeada com recursos municipais.

Foram colocados 2 linhas de tubo de concretos de 1 metro, totalizando 14 tubos de concretos com duas linhas com 7 tubos. Concluindo a obra foram feitos os "bigodes" de proteção, as cabeceiras e a colocação de aterro sobre os tubos.

Esta obra de troca da ponte de madeira por tubos de concretos reduz os custos com manutenção, oferece maior segurança, pois os tubos garantem vazão das águas pluviais e proporcionam maior durabilidade e, consequentemente, economia para o município.

Os trabalhos foram executados pela equipe do Artefatos da Secretaria Municipal de Administração, que substituíram a estrutura de madeira por tubos de concreto para escoamento da água.