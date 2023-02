Prefeitura vistoria carros de aplicativo e identifica aprovados para corridas

Vistoria em carro de aplicativo / (Foto: Divulgação)

Equipes da Agetrat (Agência Municipal de Trânsito e Transporte) de Corumbá iniciam nesta quarta-feira (1°) o processo de vistorias e colagem de identificação nos veículos de aplicativo. Os fiscais vistoriam as condições gerais dos veículos, como situação dos pneus, funcionamento de itens como vidro, ar-condicionado, sistema de iluminação e itens obrigatórios.

A novidade aos carros aprovados é da identificação de informações por QRCode. Segundo o município, o motorista recebe o adesivo QR contendo as informações sobre a fiscalização. O agente de trânsito pode obter as informações ao apontar a câmera do celular e será direcionado para o banco de dados sobre o veículo, condutor e a empresa que fornece a corrida.

As informações contidas no QRCODE só podem ser acessadas pelos agentes de trânsito e fiscais de transporte através de senha, onde poderão verificar se o motorista está ativo, inativo ou suspenso das atividades de transporte. A fiscalização por QRCODE é uma ideia pioneira da Agetrat Corumbá, desenvolvida por um agente de trânsito da própria Agência.

As empresas regulamentadas para atuação em Corumbá são: 67 Transportes Urbanos; Corrida 24 Horas; BRCAR; Mobili Car; Mundial Car; Unicar e Urban.