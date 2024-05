Prêmio de Boas Práticas em Segurança Pública está com inscrições abertas

Monitoramento nas escolas / Divulgação

O Prêmio de Boas Práticas em Segurança Pública, do Consórcio Brasil Central, esta com inscrições abertas até 15 de julho. A iniciativa reconhece e premia as melhores estratégias e ações desenvolvidas pelos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta dos estados consorciados, entre eles o Mato Grosso do Sul, que promovem a segurança e o bem-estar das comunidades na região do Brasil Central.

As inscrições para o prêmio, que foi lançado no dia 25 de abril, estão oficialmente abertas e permanecerão disponíveis até 15 de julho, às 23h59, horário de Brasília. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente online no site oficial do Consórcio Brasil Central. Os interessados podem acessar o edital e o formulário de inscrição aqui.

O prêmio tem como principal objetivo destacar e premiar as iniciativas públicas mais eficazes que promovem a segurança e o bem-estar das comunidades na região do Brasil Central. Com as categorias em destaque de inovação tecnológica, prevenção do crime, integração e cooperação, policiamento de proximidade e humanizado, redução da criminalidade violenta, segurança cibernética, promoção da justiça e direitos humanos, resposta a desastres e emergências, engajamento comunitário, capacitação e desenvolvimento profissional, e ODS 16 (ONU) – Paz, Justiça e Instituições Eficazes.

Premiação

O primeiro lugar de cada estado receberá um prêmio no valor de R$ 20 mil. O segundo lugar recebe R$ 10 mil, e o terceiro lugar R$ 5 mil. Além disso, o primeiro lugar na classificação geral será premiado com R$ 20 mil e um pacote de viagem com acompanhante para um dos estados do Brasil Central, no valor do pacote de R$ 15 mil para o destino escolhido.

O Prêmio de Boas Práticas em Segurança Pública do Brasil Central incentiva e reconhece o esforço contínuo dos profissionais que trabalham incansavelmente para promover uma segurança pública eficaz na região, estimulando a criação e implementação de políticas públicas eficientes e inovadoras que contribuam para a segurança e o bem-estar de todos os cidadãos.

O Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central (BrC) é composto pelo Distrito Federal e os estados de Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins e tem por objetivo promover o desenvolvimento econômico e social da região, de forma integrada e por meio da cooperação entre as Unidades Federativas para assim tornar a região ainda mais competitiva.

*Com informações da Comunicação Governo de MS e Consórcio Brasil Central