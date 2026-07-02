Prêmio de R$ 100 mil da Nota MS Premiada será dividido entre cinco ganhadores

Cada um dos cinco ganhadores receberá R$ 20 mil por acertar as seis dezenas sorteadas / Divulgação

Foi divulgado o resultado do sorteio da Nota MS Premiada referente às compras realizadas em maio deste ano, com um total de cinco ganhadores que vão dividir o prêmio principal de R$ 100 mil. Cada um receberá R$ 20 mil por acertar as seis dezenas sorteadas, conforme informou a Sefaz (Secretaria de Estado de Fazenda).

Entre os consumidores ganhadores, três são de Campo Grande, um de Itaporã e outro de Mundo Novo. Todos solicitaram a inclusão do CPF na nota fiscal no momento da compra, requisito necessário para participar do programa.

Além dos vencedores da sena, outros 398 consumidores acertaram cinco das seis dezenas sorteadas e irão dividir o prêmio de R$ 200 mil. Cada um receberá R$ 502,51.

Criado pelo Governo do Estado, o programa Nota MS Premiada tem como objetivo incentivar os consumidores a exigirem a emissão da nota fiscal com CPF durante as compras, fortalecendo a cidadania fiscal e contribuindo para o combate à sonegação. As dezenas são geradas automaticamente para compras a partir de R$ 1,00 realizadas em estabelecimentos participantes.

A Secretaria de Estado de Fazenda também alerta que 825 ganhadores de sorteios anteriores, contemplados na faixa da quina, ainda não realizaram o cadastro para receber os prêmios. Juntos, esses valores somam R$ 447.208,69, que permanecem disponíveis para resgate pelos respectivos vencedores.

Os participantes podem consultar se foram sorteados acessando o portal oficial da Nota MS Premiada e realizando o cadastro para habilitação ao recebimento dos valores.

O próximo sorteio está previsto para o dia 30 de julho, quando serão distribuídos novamente R$ 300 mil entre os consumidores que informarem o CPF nas notas fiscais emitidas durante o mês de junho. Os números são sorteados no ultimo concurso do mês da Mega Sena.