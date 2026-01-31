Acessibilidade

31 de Janeiro de 2026 • 10:04

Buscar

Últimas notícias
X
Sorte

Prêmio de R$ 115 milhões da Mega-Sena será sorteado neste sábado

As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) de sábado (31)

Agencia Brasil

Publicado em 31/01/2026 às 08:54

Atualizado em 31/01/2026 às 08:56

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Mega-sena / Marcelo Brandt/G1

As seis dezenas do concurso 2.967 da Mega-Sena serão sorteadas neste sábado (31), a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 115 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) de sábado (31), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Sorte

Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai a R$ 115 milhões

Oportunidade

Confira o edital do processo seletivo para os programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico 2026

Sorte

Mega-sena pode pagar prêmio de mais de R$ 100 milhões nesta quinta

Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio principal vai a R$ 102 milhões

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 92 milhões

Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 63 milhões

Atenção

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 9

Publicidade

Nota de falecimento

Aquidauana e Maringá se despedem de Laerti Luvizetto, ex-proprietário da Farmácia Marialva

ÚLTIMAS

Luto

Morre advogado aquidauanense Glaucus Alves Rodrigues

O velório será realizado no sábado, 1º de fevereiro, em Campo Grande

Oportunidade

Semana termina com 14 vagas de emprego em Aquidauana

As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação das empresas contratantes

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo