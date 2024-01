Prepare o tereré: Aquidauana marca calor de 36°C neste sábado

Céu aberto em Aquidauana / O Pantaneiro

Tipicamente de verão, Aquidauana deve registrar neste sábado, 6, calor de 36°C, com chances de chuvas isoladas.

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica tempo mais firme, com sol e variação de nebulosidade. Além disso, não se descartam pancadas de chuvas e, localmente, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Em Campo Grande, os termômetros registram 23°C inicialmente e atingem 33°C ao longo do dia. Em Dourados, a mínima é de 22°C e a máxima é de 37°C. Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã amanhece com 20°C e marca 35°C pela tarde. Iguatemi, no Cone-Sul, tem mínima de 21°C e máxima de 36°C.

No Bolsão, Paranaíba tem mínima de 23°C e máxima de 34°C; Três Lagoas, na mesma região, apresenta variação entre 25°C e 36°C. No Norte do estado, Camapuã e Coxim chegam aos 34°C nos horários mais quentes, com mínimas respectivas de 22°C e 23°C.

Corumbá e marca 25°C pela manhã e, no período da tarde, atingem 35°C. No Sudoeste, Porto Murtinho tem mínima de 24°C e máxima de 39°C, valor mais alto do dia.