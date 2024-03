Presidência se reúne com comissão de ética do TJMS

Na tarde desta segunda-feira, 18 de março, o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Des. Sérgio Fernandes Martins, reuniu-se com a Comissão de Ética do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul para tratar das demandas e ações a serem desenvolvidas ao longo de 2024.

Neste primeiro trimestre do ano, a presidência do Tribunal de Justiça está se reunindo com suas comissões internas para fomentar os trabalhos a serem desenvolvidos pelas diversas equipes, alinhando as ações com as propostas deste segundo ano do desembargador Sérgio Martins na gestão do TJMS, que tem com uma de suas prioridades a transformação do poder judiciário estadual.

No encontro, foram discutidas ações para a divulgação da Resolução nº 252, de 21 de julho de 2021 (Código de Ética dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul). Também foram sugeridas iniciativas para marcar o dia 2 de maio, data em que é celebrado o Dia Nacional da Ética.

De acordo com o juiz auxiliar da presidência, Mário José Esbalqueiro Junior, o qual preside a comissão, os intuitos das ações da Comissão de Ética do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul estarão focados nas melhorias dos relacionamentos interpessoais e conflitos internos.