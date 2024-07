Presidente do TCE-MS conhece estrutura da Associação Juliano Varela

Em visita a Associação Juliana Varela realizada na manhã desta segunda-feira, 08 de julho, o presidente do TCE-MS, conselheiro Jerson Domingos, conheceu a estrutura e as atividades realizadas por uma equipe multiprofissional que acolhe alunos, desde a primeira fase da infância até a idade adulta, com síndrome de down, autismo, microcefalia e deficiência intelectual.

Com o lema “Do nascer ao envelhecer”, o trabalho desenvolvido pela Associação tem por objetivo promover as potencialidades dos alunos por meio de propostas educacionais diferenciadas, desde a estimulação precoce até o ensino fundamental, oferecendo também capacidade para o ingresso no mercado de trabalho.

Durante a visita, o presidente Jerson Domingos conheceu o espaço de “Estimulação Precoce” onde é realizado acompanhamento por fisioterapeutas, fonoaudiólogas e psicólogas a recém nascidos a partir de 10 dias de vida. Esse trabalho possibilita que a criança se torne um adulto mais independente.

“É emocionalmente e comovente quando nós nos deparamos com um trabalho dessa envergadura realizado pela Associação em prol de pessoas com deficiência intelectual. Quero fazer um convite à toda sociedade para vir conhecer esse espaço, pois eu não tinha dimensão o quanto é importante para uma família que tem no seu lar uma criança com qualquer tipo de deficiência intelectual o trabalho que é desenvolvido por essa instituição”, destacou o presidente, conselheiro Jerson Domingos.

Todas as atividades contam com acompanhamento profissional, atendimento aos alunos com síndrome de down, microcefalia, deficiência intelectual e suas famílias nas diversas áreas, como terapia ocupacional, atendimento odontológico, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia e assistência social, por meio do acolhimento e da inclusão social.

A coordenadora e fundadora da Associação Juliano Varela, Maria Lúcia Fernandes, ressaltou que um dos principais objetivos da associação é oferecer aos seus alunos uma qualidade de vida digna. “Hoje estamos em festa por receber o presidente do TCE-MS, conselheiro Jerson Domingos, e poder compartilhar o trabalho dos profissionais estimulando as crianças com deficiência intelectual para que elas sejam jovens e adultos produtivos e incluídos na sociedade. Sabemos que eles são sensíveis, mas aqui na associação, eles estão tendo a oportunidade de conhecer o trajeto do nascer ao envelhecer”.

Entre as atividades desenvolvidas estão aulas de educação física, alfabetização, natação e iniciação para o mercado de trabalho, com curso de noções básicas para auxiliar administrativo e informática. São desenvolvidas também atividades culturais e artísticas, que contribuem para o estímulo dos alunos, como: capoeira, dança, teatro e música com a Banda Downrítimica.

A Associação Juliano Varela atende cerca de 1500 pessoas em Campo Grande, com duas unidades. A primeira unidade está localizada na Av. Noroeste n6.513, na Vila Carvalho. O segundo polo de atendimento fica na Av. Marques de Pombal n 2.220, no bairro Tiradentes.

*As informações são do site do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul