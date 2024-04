Presidente do TCE-MS recebe título de Cidadão Inocenciense

Divulgação

Na grande festa cívica em comemoração aos 65 anos de emancipação da cidade de Inocência, o presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, conselheiro Jerson Domingos, recebeu o título de “Cidadão Inocenciense”. A solenidade realizada no último sábado (6), reuniu na Concha Acústica da cidade o governador, Eduardo Riedel, o prefeito da cidade, Toninho da Cofapi, vereadores e autoridades do Estado e do Município.

A honraria foi concedida pela Câmara Municipal de Vereadores em reconhecimento aos serviços prestados ao Estado e pela condução humanizada e orientadora frente à Corte de Contas. A escolha pelo presidente do TCE-MS para ser agraciado com a homenagem foi unânime entre os vereadores.

“Hoje aqui em Inocência é um momento de festa onde o nosso presidente Jerson Domingos recebe uma homenagem, além disso, aproveitando o momento para olharmos a evolução de obras do Governo do Estado aqui no município. E o Tribunal de Contas é sem dúvida um instrumento da democracia fundamental nesse momento em que a gente vive no Estado. A homenagem é mais do que merecida ao presidente Jerson, que está aqui conosco hoje visitando essas obras em Inocência”.



O prefeito da cidade, Toninho da Cofapi, destacou que receber o Tribunal de Contas na pessoa do presidente Jerson Domingos foi um motivo de satisfação. “O Jerson Domingos vir até aqui receber essa homenagem é muito importante para nós porque é uma pessoa que já trabalhou por Inocência e agora na gestão da Corte de Contas continua ajudando a nossa cidade no sentido de orientar e capacitar a nós gestores com os ensinamentos do TCE-MS”.



“O Tribunal de Contas é um órgão que precisa se abrir para a sociedade e a gestão do presidente Jerson Domingos tem feito isso com muita propriedade. É muito importante, além dessa atuação, a orientação que o Tribunal oferece aos seus entes que são fiscalizados”, frisou o senador Nelsinho Trad.



Emocionado, o presidente da Corte de Contas destacou sua satisfação pelo importante reconhecimento. “Fico emocionado e grato com a iniciativa da Câmara de Vereadores, que em uma decisão unânime me concede o título. Isso demonstra o resultado de tudo aquilo que nos propusemos a fazer ao longo de 30 anos, ofertando a nossa experiência, o nosso trabalho e dedicação a um Estado que eu tenho o orgulho de dizer ‘sou nascido, sou filho de Mato Grosso do Sul", declarou Jerson Domingos que ainda completou:



“Estar aqui hoje também convidado pelo governador [Eduardo Riedel] para acompanhar o crescimento e a evolução do município de Inocência na comemoração dos seus 65 anos de emancipação é muito importante. E ainda poder acompanhar a visita à essas obras não esquecendo do papel da fiscalização do Tribunal de Contas, e da orientação aos municípios para que o dinheiro público seja bem aplicado. Agradeço a Câmara de Vereadores e estendo esses agradecimentos à população da cidade. Meus parabéns à Inocência pelos 65 anos de emancipação, e parabéns para a gestão do município que é acompanhada no dia a dia pelo Tribunal de Contas”, concluiu.



Aniversário



Na quinta-feira (4), Inocência completou 65 anos de emancipação político-administrativa. A cidade com 8.404 habitantes, conforme último Censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), tem o nome em homenagem ao romance "Inocência" de Visconde de Taunay.