Presidente do TJMS destaca que o Judiciário deve estar conectado com a sociedade

Na abertura do ano letivo da Escola Judicial (Ejud-MS), na manhã desta sexta-feira (2), o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Des. Sérgio Fernandes Martins, assinalou que o Poder Judiciário deve cumprir o seu papel constitucional, mas precisa estar conectado com a sociedade, contribuindo para “a nação avançar na direção do progresso e da paz social”.

Em sua explanação, citou o discurso do ministro Luís Roberto Barroso, atual presidente do STF e do CNJ, ao destacar o papel mais amplo da Justiça, inclusive na comunicação clara e compreensiva com a população. “Nesses desafios enxergo a presença ativa da Escola Judicial de MS nos guiando, instruindo, formando e, acima de tudo, estimulando o debate e a reflexão madura que a realidade nos convida diariamente a vivenciar e sobre ela interferir”, afirmou o desembargador Sérgio Fernandes Martins.

Ressaltou que o papel da Escola Judicial é justamente promover o treinamento, a capacitação, o aperfeiçoamento e a especialização de magistrados e servidores, difundindo o conhecimento que está cada vez mais integrado, “porque a tecnologia da informação rompeu as fronteiras e barreiras entre as pessoas e nações”. Para o desembargador, “ao abrir o ano letivo de 2024 abordando Temas Transversais no Direito, a Ejud-MS sinaliza que tem a percepção correta e está pronta para o desafio de fornecer o aprendizado que ilumina os caminhos que haveremos de percorrer”.

O presidente do TJMS destacou que o Judiciário deve ser técnico e imparcial, mas não isolado da sociedade. “É preciso não só estar aberto para o mundo, mas captar o sentimento e as demandas de uma comunidade cada dia mais global e multiforme, seja no âmbito estadual, seja no local, em cada comarca”, afirmou o desembargador, salientando que é preciso estar preparado para conviver, convergir ou divergir em padrão local e também num contexto cada vez mais abrangente. “Não podemos parar de aprender”, concluiu.