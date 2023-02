Presidente do TJMS inicia atividades de integração com visita à CPE

Atualmente 561 servidores e 43 estagiários trabalham na CPE / Divulgação

Gabinete de Integração – uma prática iniciada na tarde desta terça-feira, 14 de fevereiro, pelo presidente do Tribunal de Justiça de MS, Desembargador Sérgio Fernandes Martins, tem o objetivo de conhecer in loco todos os ambientes do Poder Judiciário estadual, realizar atendimentos e despachos em locais diferentes, sempre mais próximo dos servidores, magistrados e a população.

Com a ação posta em prática apenas duas semanas após a posse da nova administração da justiça estadual sul-mato-grossense, a intenção do presidente do TJMS é deslocar-se constantemente para um dos seus órgãos, anexos, serviços ou comarcas e, além de atender as demandas da presidência, ouvir servidores e magistrados, conhecer de perto o trabalho que realizam e suas dificuldades para atendê-los ainda melhor.

Assim, o Gabinete de Integração começou pela Central de Processamento Eletrônico (CPE), no Centro Integrado de Justiça (Cijus).

Saiba mais

Reconhecida nacionalmente como o “Cartório do Futuro”, a atuação da CPE do TJMS começou pelas varas de execução penal do Estado e alcançou as varas dos juizados de comarcas do interior, além das varas da justiça comum.

O projeto pioneiro no Brasil começou a chamar a atenção de outros tribunais, que constantemente visitam o Poder Judiciário de MS em busca de mais detalhes sobre o funcionamento do cartório 100% eletrônico que já foi copiado em vários estados brasileiros.

Atualmente 561 servidores e 43 estagiários trabalham na CPE, imprimindo mais celeridade na prestação jurisdicional.