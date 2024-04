Presidente do Tribunal de Contas recebe condecoração no Comando-Geral da PMMS

A Medalha “Tenente-Coronel PM Ana Neize Baltha”, uma das mais altas condecorações da Polícia Militar de MS, foi entregue ao presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, conselheiro Jerson Domingos, em solenidade realizada na manhã desta terça-feira (16), no gabinete do Comando-Geral da PMMS.

A honraria é concedida a civis e militares, que tenham demonstrado dedicação e trabalho no combate à violência contra a mulher e no engrandecimento dos seus valores na sociedade sul-mato-grossense, e também pelos serviços prestados em benefício da sociedade.

O comandante-geral da PMMS, coronel Renato dos Anjos Garnes, pontuou que neste ano a corporação escolheu 50 personalidades para serem agraciadas com a medalha e que o presidente do TCE-MS, conselheiro Jerson Domingos, foi escolhido por seu legado de envolvimento e contribuição com as pautas sociais.

“O presidente do Tribunal de Contas, Jerson Domingos, tem uma história de anos de parceria com a Polícia Militar, e nada mais justo ele estar entre os homenageados com essa medalha que procura honrar as pessoas que fizeram e fazem a diferença no Mato Grosso do Sul, priorizando a segurança da nossa mulher, visando cada dia melhorar mais esse papel das instituições do Estado”, destacou o comandante-geral.

A subcomandante da PM, coronel Neidy Nunes Barbosa Centurião, explicou que a medalha tem como finalidade homenagear pessoas que de fato têm o poder político e o envolvimento social no empenho em promover boas políticas, boas práticas para que as mulheres sejam contempladas na vida pública e privada.

“Temos inúmeras ações desenvolvidas pelo Governo do Estado e pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul em prol das nossas mulheres, no empoderamento para que possam ter maior espaço na vida pública enquanto cidadã. Trazer essas autoridades, como o presidente Jerson Domingos, para que possam receber essa medalha, tem um significado muito especial, porque a Ana Neize Baltha foi uma mulher que lutou e que fez com que mais mulheres pudessem entrar na Polícia Militar e galgar espaços ainda maiores”, declarou a coronel Neidy Centurião.

“Agradeço ao coronel Renato dos Anjos que tem procurado também socializar a Polícia Militar oferecendo à nossa sociedade tudo aquilo que nós desejamos, que é paz e tranquilidade. A minha honra é muito grande quando convidado para vir até aqui receber esse prêmio. Temos uma história de mais de 30 anos de relação institucional e hoje eu me sinto muito orgulhoso por, mais uma vez, ser homenageado pela Polícia Militar”, destacou o presidente do TCE-MS, conselheiro Jerson Domingos, grato pela homenagem.

Nesta terça-feira, além do presidente do TCE, o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Gerson Claro, também foi agraciado com a condecoração.

Homenagem

A Medalha “Tenente-Coronel PM Ana Neize Baltha” foi instituída no âmbito da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, por meio do Decreto nº 16.289, de 9 de outubro de 2023. A insígnia leva o nome da Tenente-Coronel PM Ana Neize Baltha (in memoriam) em reconhecimento a uma profissional exemplar que dedicou mais de 23 anos de sua vida à PMMS.



*As informações são do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul