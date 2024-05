Presidente Jerson Domingos é homenageado pela Câmara Municipal de Bandeirantes

O “Título de Cidadão Honorário Bandeirantense” foi concedido ao presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, conselheiro Jerson Domingos, em sessão ordinária da Câmara Municipal de Bandeirantes, realizada na noite de segunda-feira (13). A escolha do nome do conselheiro foi unânime entre os nove vereadores que compõem a Casa de Leis.

A honraria foi concedida por meio do Decreto Legislativo nº 004, de 07 de maio de 2024, em reconhecimento aos serviços prestados pelo conselheiro Jerson Domingos na condução humanizada e pedagógica do TCE-MS. No combate à desigualdade, o TCE-MS tem buscado se modernizar e atuar preventivamente junto aos gestores públicos, sendo um órgão fundamental para o bom desenvolvimento do Estado.

A noite de homenagem contou com discursos de diversos vereadores que compõem o legislativo do município de Bandeirantes, com destaque para o presidente da Câmara, vereador Jeovane Félix de Oliveira.

“Em visita que fizemos ao Tribunal de Contas há alguns dias, pudemos perceber as mudanças que estão acontecendo, com uma administração humanizada, com o diálogo da Corte de Contas e seus jurisdicionados, com um Tribunal que não busca somente penalizar, mas discute e busca soluções. Com esse título concedido ao conselheiro Jerson Domingos, estendemos a toda equipe Tribunal de Contas nossos agradecimentos e congratulações”, ressaltou.



Em seu discurso, o presidente da Corte de Contas, expressou alegria e gratidão pela homenagem. “Agradeço a população de Bandeirantes pela homenagem que recebo, não sei se sou merecedor de tanto apreço porque penso que ainda temos muita coisa para fazer em prol da sociedade sul-mato-grossense. Gratidão aos vereadores por essa honraria que recebo e que estendo à todos os funcionários do Tribunal de Contas, porque conquistamos o reconhecimento da sociedade, da população. É uma gratidão imensa que compartilho com cada um dos servidores”, finalizou o conselheiro Jerson Domingos.

*As informações são da Assessoria da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul