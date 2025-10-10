Pretos e pardos chefiam 3 de cada 4 lares em que se registrou fome

Condição atinge 24,4% dos domicílios onde o responsável é branco
Tânia Rêgo/Agência Brasil
A fome esteve mais presente em domicílios brasileiros chefiados por pessoas pretas ou pardas do que em lares chefiados por pessoas brancas.
Em 2024, 1,4 milhão de lares chefiados por pardos e 424 mil chefiados por pretos representaram 73,8% do total de endereços (2,5 milhões) em condição de insegurança alimentar grave no país.
Isso significa que a cada quatro residências que viveram situação de fome praticamente três eram chefiadas por pessoas pretas ou pardas.
A constatação faz parte da edição especial da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua sobre segurança alimentar, divulgada nesta sexta-feira (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Para pesquisar a condição dos lares brasileiros, o IBGE visitou famílias em todas as partes do país e fez perguntas sobre hábitos alimentares referentes aos 90 dias anteriores à entrevista.
O instituto classifica como insegurança alimentar grave os casos em que foi relatada redução ou falta de alimentos para os moradores, incluindo as crianças. Nessa condição, a fome passa a ser uma experiência vivida no lar.
Os dados da pesquisa mostram desigualdade na constatação da fome, uma vez que pretos e pardos são responsáveis por 45,1% dos 78,3 milhões de domicílios do país. Já em relação aos brancos, eles são chefes de família de 41,5% do total de lares e de 24,4% dos endereços que presenciaram a fome em 2024.
Mulheres são maioria
O levantamento mostra ainda que houve desigualdade de gênero na presença da fome. As mulheres são chefes de família de 51,8% dos lares brasileiros. No entanto, de todos os domicílios em condição de insegurança alimentar grave, 57,6% têm uma mulher como responsável.
Ao agrupar todas as formas de insegurança alimentar (leve, moderada e grave), o percentual sobre para 59,9%, isto é, seis em cada dez lares chefiados por mulheres.
A insegurança alimentar leve representa que há preocupação ou incerteza quanto o acesso aos alimentos. Já na moderada, há redução ou falta da quantidade de comida entre adultos.
De acordo com a pesquisadora do IBGE Maria Lucia Vieira, os dados retratam a vulnerabilidade de pretos, pardos e mulheres em termos de rendimentos.
“A gente está falando de domicílios que costumam ter rendimentos mais baixos”.
Crianças
A pesquisa mostra que 71,9% dos domicílios com insegurança alimentar grave ou moderada têm rendimento mensal por pessoa de até um salário mínimo.
Ao classificar a população por idade, o IBGE identificou que a população jovem enfrenta mais a insegurança alimentar grave (ou fome).
No grupo até 4 anos de idade, 3,3% moravam em domicílio que vivenciou a fome
De 5 a 17 anos, o percentual aumenta para 3,8%
Entre os adultos até 49 anos, a parcela cai para 2,8%
De 50 a 64 anos, 3,3% viviam em lares com insegurança alimentar grave
O menor patamar é no grupo de 65 anos ou mais: 2,3%
Um dos motivos que, segundo a pesquisadora Maria Lucia, pode explicar a maior vulnerabilidade das crianças é o fato de as regiões Norte e Nordeste terem os menores índices de segurança alimentar.
“São domicílios que têm ainda taxas de fecundidade mais elevadas que as demais regiões”, aponta.
Educação
Técnico do SAMU de folga salva homem engasgado em Anastácio
Anastácio realiza ação de vacinação na comunidade Águas do Miranda
Jovem vítima de acidente em Anastácio passa por cirurgia e segue em estado delicado
Economia
A lista contempla 75 itens, incluindo bonecos, jogos e massas de modelar
Saúde
É a primeira remessa desse antídoto a chegar ao país
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS