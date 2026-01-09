Previsão de primeiro ciclone extratropical de 2026 coloca MS em alerta

Temporal em Corumbá / Arquivo/ O Pantaneiro

Os noticiários desta sexta-feira (9) trouxeram como destaque meteorológico a formação de um ciclone extratropical com possibilidade de temporais para os estados do Sul do país. Essa formação, caracterizada por muitas nuvens de chuva e ventos fortes, coloca Mato Grosso do Sul também em alerta. Segundo a meteorologista Ana Paula Paes, esse ciclone formará uma frente fria, aumentando as condições de chuva para o estado, principalmente de sábado (10) para domingo (11).



Diante desse cenário que, de acordo com o Cemtec/MS e o NetClima, apontam ainda raios e rajadas de vento entre 40 e 70km/h, a Energisa MS está com seu plano de ação ativo, com equipes mobilizadas em todas as regiões do estado. Nessa semana, a tempestade que atingiu Campo Grande, por exemplo, derrubou árvores, provocou alagamentos, quebrou asfaltos e fez ceder o solo em diversas regiões da cidade impcatando, inclusive, a rede elétrica.



O coordenador operacional da concessionária, Marcelo Santana, também enfatiza os cuidados com a eletricidade em dias de tempestades. “Um deles é nunca se aproximar ou tocar em cabos elétricos caídos no chão. Acione imediatamente a Energisa”, exemplifica. As rajadas de vento também podem provocar queda de árvores e outros objetos podem ser arremessados contra a rede elétrica. Nesses casos, o coordenador diz que a orientação é nunca se aproximar ou tentar retirar os objetos da rede e entrar em contato com a Energisa. Profissionais qualificados serão direcionados ao local para que o serviço seja realizado com segurança. Outros cuidados são:



* Mantenha distância de janelas, portas metálicas e estruturas que possam conduzir energia;

* Evite o uso de aparelhos eletrônicos ligados à rede elétrica;

* Se houver sinais de curto-circuito, faísca ou alagamento próximo à tomada, desligue o disjuntor geral da casa e aguarde em um lugar seguro.

