Acessibilidade

09 de Janeiro de 2026 • 16:45

Buscar

Últimas notícias
X
Clima

Previsão de primeiro ciclone extratropical de 2026 coloca MS em alerta

Energisa oferece orientações sobre riscos com eletricidade

Da redação

Publicado em 09/01/2026 às 16:00

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Temporal em Corumbá / Arquivo/ O Pantaneiro

Os noticiários desta sexta-feira (9) trouxeram como destaque meteorológico a formação de um ciclone extratropical com possibilidade de temporais para os estados do Sul do país. Essa formação, caracterizada por muitas nuvens de chuva e ventos fortes, coloca Mato Grosso do Sul também em alerta. Segundo a meteorologista Ana Paula Paes, esse ciclone formará uma frente fria, aumentando as condições de chuva para o estado, principalmente de sábado (10) para domingo (11).

Diante desse cenário que, de acordo com o Cemtec/MS e o NetClima, apontam ainda raios e rajadas de vento entre 40 e 70km/h, a Energisa MS está com seu plano de ação ativo, com equipes mobilizadas em todas as regiões do estado. Nessa semana, a tempestade que atingiu Campo Grande, por exemplo, derrubou árvores, provocou alagamentos, quebrou asfaltos e fez ceder o solo em diversas regiões da cidade impcatando, inclusive, a rede elétrica.

O coordenador operacional da concessionária, Marcelo Santana, também enfatiza os cuidados com a eletricidade em dias de tempestades. “Um deles é nunca se aproximar ou tocar em cabos elétricos caídos no chão. Acione imediatamente a Energisa”, exemplifica. As rajadas de vento também podem provocar queda de árvores e outros objetos podem ser arremessados contra a rede elétrica. Nesses casos, o coordenador diz que a orientação é nunca se aproximar ou tentar retirar os objetos da rede e entrar em contato com a Energisa. Profissionais qualificados serão direcionados ao local para que o serviço seja realizado com segurança. Outros cuidados são:

* Mantenha distância de janelas, portas metálicas e estruturas que possam conduzir energia;
* Evite o uso de aparelhos eletrônicos ligados à rede elétrica;
* Se houver sinais de curto-circuito, faísca ou alagamento próximo à tomada, desligue o disjuntor geral da casa e aguarde em um lugar seguro.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Ciclone e frente fria trazem chuva e ventos fortes a Aquidauana

• Ciclone extratropical deve provocar chuvas e ventos em Aquidauana

• RS tem alerta de perigo para chuvas e ciclone

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Atenção

Prazo para pagamento do IPVA 2026 à vista com 15% de desconto termina

Sorte

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 10 milhões

Risco

Panetones com fungos são recolhidos do mercado

Alerta

Anvisa proíbe fórmula infantil com risco de contaminação por toxina

Publicidade

Saúde

MS Intensifica vacinação para manter vigilância ativa contra o sarampo

ÚLTIMAS

Atenção

Último mês para aderir ao Plano com valor fixo na conta de energia em MS

Iniciativa oferece conta de luz com valor estável por até 12 meses, modelo pensado para uma fatura sem surpresas

Atenção

Mutirão do MEI oferece atendimento gratuito a empreendedores em Anastácio

O atendimento será prestado por profissionais da Sala do Empreendedor de Anastácio

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo