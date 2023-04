Previsão do tempo indica sol entre nuvens e calor de 32°C em Aquidauana

Céu claro em Aquidauana / Ronald Regis

A previsão para Aquidauana neste sábado, 29, e região indica tempo estável, sem chuvas. O dia será de sol entre nuvens, com calor de 32°C. O tempo permanece quente e seco em todo Mato Grosso do Sul, consequência da alta pressão atmosférica, que favorece a condição.

Em todo Estado, haverá variação de sol e variação de nebulosidade, de acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Em Campo Grande a temperatura mínima será de 19°C e a máxima de 29°C, com muitas nuvens. Em Dourados, mínima de 16ºC e máxima de 28°C. Em Ponta Porã, mínima de 17°C e máxima de 27°C; em Iguatemi, mínima de 16°C e a máxima chega a 27°C. Na região do Bolsão, Três Lagoas começa o dia com mínima de 18ºC e a máxima atinge os 29ºC.

As maiores temperaturas serão nas regiões Sudoeste, Pantanal e Norte de Mato Grosso do Sul. Porto Murtinho terá mínima de 21ºC, Aquidauana com 19ºC, Corumbá com 23ºC e Coxim 21°C. As máximas nessas cidades atingem 32ºC.