Previsão do tempo para Aquidauana é de 43°C hoje

Previsão Aquidauana / (Foto: Rhobson Lima/O Pantaneiro)

A terça-feira (7) promete ser quente em Aquidauana, com máxima prevista de 43°C e sem chance de chuvas, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O dia amanhece com termômetros registrando 21°C, mas a temperatura sobe no decorrer da manhã, podendo chegar a 43°C, com muitas nuvens no céu, mas sem previsão de chuvas.

No município vizinho, Nioaque deve ter máxima de 39°C e Miranda 41°C, também sem chances de chover.

Ainda na região pantaneira, Corumbá deve ter máxima de 44°C, ventos fracos e sem possibilidade de chuvas.