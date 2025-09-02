Acessibilidade

02 de Setembro de 2025 • 11:41

Buscar

Últimas notícias
X
Inmet

Previsão é de chuvas e máxima de 39ºC nesta terça em Aquidauana

Pode chover forte durante a manhã, mas tempo segue firme no restante do dia

Redação

Publicado em 02/09/2025 às 06:15

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / Rhobson Tavares, O Pantaneiro

A terça-feira (2) tem mínima de 18ºC tempo nublado e previsão de pancadas de chuvas durante a manhã em Aquidauana. Entretanto, o dia promete ser quente, com máxima de 39ºC em Aquidauana e região, conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Há previsão de chuvas em áreas isoladas durante a manhã. Ao longo do dia o tempo segue firme.

Em Bonito hoje amanheceu com mínima de 18ºC e máxima que chega a 38ºC, com previsão de chuvas pela manhã e tempo firme ao longo do dia.

Miranda tem mínima de 18ºC, também com chances de chuvas e máxima de 38ºC.

Já em Corumbá, faz 40ºC de máxima, mas a mínima registrada de 19ºC. Pode chover na cidade durante a manhã com o tempo firme no restante do dia.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Policial

PRF apreende 550 mil maços de cigarros contrabandeados em Sidrolândia

Música

Banda Mário Guerreiro vence estadual e leva Aquidauana ao campeonato nacional

Serviços

Bodoquena recebe palestra sobre finanças para empreendedores na quinta

Especialista indica como cuidar de finanças em cenário de juros altos

Dificuldade de crédito complica finanças das pequenas indústrias

Dificuldade de crédito complica finanças das pequenas indústrias

Tempo

Aquidauana está em alerta de tempestades e ventos de 100 km/h

Publicidade

Geral

Detran-MS está com novo aplicativo para consolidar jornada digital do cidadão

ÚLTIMAS

Economia

Preço do morango cai 16,67% na CEASA-MS após pico de vendas

Berinjela também tem queda, enquanto poncã, goiaba e mamão ficam mais caros

Saúde

Hospital de Câncer Alfredo Abrão inaugura quarto andar com 32 novos leitos

O governador Eduardo Riedel participou da inauguração nesta segunda-feira, no saguão do hospital

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo