Previsão é de chuvas e máxima de 39ºC nesta terça em Aquidauana

Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / Rhobson Tavares, O Pantaneiro

A terça-feira (2) tem mínima de 18ºC tempo nublado e previsão de pancadas de chuvas durante a manhã em Aquidauana. Entretanto, o dia promete ser quente, com máxima de 39ºC em Aquidauana e região, conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Há previsão de chuvas em áreas isoladas durante a manhã. Ao longo do dia o tempo segue firme.

Em Bonito hoje amanheceu com mínima de 18ºC e máxima que chega a 38ºC, com previsão de chuvas pela manhã e tempo firme ao longo do dia.

Miranda tem mínima de 18ºC, também com chances de chuvas e máxima de 38ºC.

Já em Corumbá, faz 40ºC de máxima, mas a mínima registrada de 19ºC. Pode chover na cidade durante a manhã com o tempo firme no restante do dia.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!