Previsão é de chuvas e máxima de 39ºC nesta terça em Aquidauana

Pode chover forte durante a manhã, mas tempo segue firme no restante do dia
Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / Rhobson Tavares, O Pantaneiro
A terça-feira (2) tem mínima de 18ºC tempo nublado e previsão de pancadas de chuvas durante a manhã em Aquidauana. Entretanto, o dia promete ser quente, com máxima de 39ºC em Aquidauana e região, conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
Há previsão de chuvas em áreas isoladas durante a manhã. Ao longo do dia o tempo segue firme.
Em Bonito hoje amanheceu com mínima de 18ºC e máxima que chega a 38ºC, com previsão de chuvas pela manhã e tempo firme ao longo do dia.
Miranda tem mínima de 18ºC, também com chances de chuvas e máxima de 38ºC.
Já em Corumbá, faz 40ºC de máxima, mas a mínima registrada de 19ºC. Pode chover na cidade durante a manhã com o tempo firme no restante do dia.
