Previsão é de sol durante a tarde de domingo em Aquidauana

Tempo em Aquidauana / Ronald Regis

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) para este domingo (18) é de temperaturas mínimas baixas, entre 5°C e 9°C, principalmente para a metade sul de Mato Grosso do Sul. As máximas estão em lenta e gradativa elevação.

Em Campo Grande, a mínima será de 9°C e a máxima de 20°C; em Dourados, a temperatura varia entre 8°C e 19°C. No leste do Estado, em Anaurilândia, os termômetros marcam 9°C na manhã e 20°C durante a tarde. Em Ponta Porã, no sul, o dia começa com 8°C e atinge os 17ºC nos períodos mais quentes.

No Pantanal, a mínima em Aquidauana será de 9°C e em Corumbá de 12°C, a máxima nessas cidades será de 22°C. Na região sudoeste, Porto Murtinho amanhece com temperatura de 9°C e atinge os mesmos 22°C ao longo do dia. No norte, em Coxim a mínima será de 12°C e a máxima de 25°C. Na região do Bolsão, Três Lagoas registra temperaturas de 10°C e 21°C.