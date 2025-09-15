Previsão indica baixa umidade e máxima de 42ºC hoje em Aquidauana

Previsão do tempo em Aquidauana / (Foto: Rhobson Lima/O Pantaneiro)

A segunda-feira (15) em Aquidauana promete ser quente, com tempo seco e possibilidade de chuvas isoladas ao longo do dia.

O dia amanheceu com termômetros registrando 22ºC na cidade, mas a máxima chega aos 42ºC com chuvas isoladas à tarde e noite, conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Em Bonito hoje amanheceu com mínima de 21ºC e máxima que chega a 40ºC, sem previsão de chuvas em áreas isoladas.

Miranda tem mínima de 18ºC, também sem chances de chuvas e máxima de 40ºC.

Já em Corumbá, faz 42ºC de máxima, mas a mínima registrada de 23ºC. Também não deve chover na cidade.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!