Acessibilidade

15 de Setembro de 2025 • 12:08

Buscar

Últimas notícias
X
Inmet

Previsão indica baixa umidade e máxima de 42ºC hoje em Aquidauana

Pode chover no fim do dia em áreas isoladas da cidade

Redação

Publicado em 15/09/2025 às 06:15

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Previsão do tempo em Aquidauana / (Foto: Rhobson Lima/O Pantaneiro)

A segunda-feira (15) em Aquidauana promete ser quente, com tempo seco e possibilidade de chuvas isoladas ao longo do dia.

O dia amanheceu com termômetros registrando 22ºC na cidade, mas a máxima chega aos 42ºC com chuvas isoladas à tarde e noite, conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Em Bonito hoje amanheceu com mínima de 21ºC e máxima que chega a 40ºC, sem previsão de chuvas em áreas isoladas.

Miranda tem mínima de 18ºC, também sem chances de chuvas e máxima de 40ºC.

Já em Corumbá, faz 42ºC de máxima, mas a mínima registrada de 23ºC. Também não deve chover na cidade.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Conselho da Justiça Federal

MS pode ganhar seis novas varas federais e otimizar sistema de justiça

Concurso

Câmara dos Deputados autoriza novo concurso público para efetivos

Serviços

Governo Federal já devolveu R$ 1,29 bilhão a aposentados e pensionistas

PF deflagra nova fase de operação que apura fraudes no INSS

Novo portal permite consulta a decisões do INSS e facilita contestação

PF deflagra operação contra fraudes em benefícios do INSS em Campo Grande

Inmet

Sexta-feira promete ser quente com 42ºC em Aquidauana e sem chuvas

Publicidade

Trânsito

Motociclista fica ferida após colisão com caminhão na Avenida Pantaneta

ÚLTIMAS

Economia

Mega-sena acumula e prêmio chega a R$ 25 milhões para a próxima terça

Dezenas sorteadas foram: 18, 25, 35, 40, 46 e 47

Voluntariado

TJMS lança campanha para incentivar jurados voluntários em Mato Grosso do Sul

No momento da inscrição, é necessário indicar a Vara de interesse e informar dados de contato, endereço residencial e profissional para facilitar a convocação

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo