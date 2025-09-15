Previsão indica baixa umidade e máxima de 42ºC hoje em Aquidauana

Pode chover no fim do dia em áreas isoladas da cidade
Previsão do tempo em Aquidauana / (Foto: Rhobson Lima/O Pantaneiro)
A segunda-feira (15) em Aquidauana promete ser quente, com tempo seco e possibilidade de chuvas isoladas ao longo do dia.
O dia amanheceu com termômetros registrando 22ºC na cidade, mas a máxima chega aos 42ºC com chuvas isoladas à tarde e noite, conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
Em Bonito hoje amanheceu com mínima de 21ºC e máxima que chega a 40ºC, sem previsão de chuvas em áreas isoladas.
Miranda tem mínima de 18ºC, também sem chances de chuvas e máxima de 40ºC.
Já em Corumbá, faz 42ºC de máxima, mas a mínima registrada de 23ºC. Também não deve chover na cidade.
