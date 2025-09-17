Acessibilidade

17 de Setembro de 2025 • 10:27

Inmet

Previsão indica chuvas e máxima de 39ºC hoje em Aquidauana

O dia amanheceu com termômetros registrando 21ºC na cidade

Redação

Publicado em 17/09/2025 às 06:15

Previsão do tempo em Aquidauana / (Foto: Rhobson Lima/O Pantaneiro)

A quarta-feira (17) em Aquidauana promete ser quente, mas há previsão de chuvas pela manhã e à tarde. A máxima é de 39ºC.

O dia amanheceu com termômetros registrando 21ºC na cidade, com chuvas isoladas durante todo o dia, conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Em Bonito hoje amanheceu com mínima de 21ºC e máxima que chega a 37ºC, com previsão de chuvas em áreas isoladas.

Miranda tem mínima de 21ºC, também com chances de chuvas e máxima de 37ºC.

Já em Corumbá, faz 38ºC de máxima, mas a mínima registrada de 21ºC. Também deve chover na cidade.

