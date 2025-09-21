Acessibilidade

21 de Setembro de 2025 • 10:51

Buscar

Últimas notícias
X
Inmet

Previsão indica chuvas isoladas e máxima de 39ºC em Aquidauana

Pode chover em áreas isoladas a qualquer hora do dia

Redação

Publicado em 21/09/2025 às 07:15

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / Rhobson Tavares, O Pantaneiro

O domingo (21) em Aquidauana promete ser quente, mas há previsão de chuvas isoladas, com máxima de 39ºC.

O dia amanheceu com termômetros registrando 25ºC na cidade, com chuvas isoladas durante todo o dia, conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Leia Também

• Máxima chega aos 39ºC e ainda há previsão de chuvas isoladas em Aquidauana

• Previsão indica chuvas e máxima de 39ºC hoje em Aquidauana

• Há previsão de chuvas e máxima de 40ºC em Aquidauana

Em Bonito hoje amanheceu com mínima de 21ºC e máxima que chega a 37ºC, com previsão de chuvas em áreas isoladas.

Miranda tem mínima de 21ºC, também com chances de chuvas e máxima de 37ºC.

Já em Corumbá, faz 39ºC de máxima, mas a mínima registrada de 23ºC. Também deve chover na cidade.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Incêndio

Foco de incêndio em terreno baldio preocupa moradores na Serraria

Trânsito

Semana Nacional de Trânsito 2025 é aberta oficialmente em Aquidauana

Serviços

Governo de MS dá 30% de desconto no ITCD para doações à vista

Na prática, uma doação de R$ 150 mil, que antes resultaria em ITCD de R$ 4.500, agora terá valor reduzido para R$ 3.150

Tempo

Aquidauana enfrenta calor de 38°C e umidade crítica neste sábado

Publicidade

Serviços

Mutirão leva cidadania e direitos a trabalhadoras rurais em Nioaque

ÚLTIMAS

Esporte

Caio Bonfim é campeão mundial dos 20 km da marcha atlética em Tóquio

Com ouro, brasileiro se torna maior medalhista verde e amarelo com 4

Policial

Ciclista é encontrado morto com tiros nas costas em Sidrolândia

Polícia investiga homicídio ocorrido na rodovia próxima ao distrito de Quebra Coco

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo