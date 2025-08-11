Acessibilidade

11 de Agosto de 2025 • 08:49

Inmet

Previsão indica máxima de 28ºC em Aquidauana e região

Dia será mais quente e sem chuvas, conforme previsão

Redação

Publicado em 11/08/2025 às 06:15

Atualizado em 11/08/2025 às 06:20

Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / João Éric, O Pantaneiro

O tempo volta a esquentar esta semana em Mato Grosso do Sul. Mas, para esta segunda-feira (11), a previsão em Aquidauana e região indica tempo mais ameno, com máxima de 28ºC e sem previsão de chuvas, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O dia será de céu claro, sem chuvas e mínima de 9ºC.

Em Miranda, a máxima será de 26ºC hoje, com mínima de 9ºC.

Assim também ocorre em Bonito, a mínima é de 8ºC, com máxima de 26ºC.

Já em Corumbá, a máxima atinge os 28ºC, com previsão de chuvas isoladas a qualquer hora do dia. A mínima é de 9ºC.

