Previsão indica máxima de 34ºC e chuvas isoladas em Aquidauana

Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / O Pantaneiro

A temperatura máxima prevista para esta sexta-feira (20) em Aquidauana e região é de 34ºC, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O tempo predomina com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas a qualquer hora do dia.

Miranda tem máxima prevista de 32ºC, mínima de 22ºC, também com chuvas isoladas.

Bonito amanhece com termômetros registrando 23ºC, mas a máxima sobe para 32ºC. Há previsão de chuvas e trovoadas para hoje.

Corumbá amanheceu com mínima de 23ºC e com máxima de 35ºC para esta sexta-feira. Também pode chover na cidade.