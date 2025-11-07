PRF alerta: vídeo de policial rodoviário federal anunciando CNH é fraude

Na publicação, imagem adulterada de policial divulga supostas facilidades, a dispensa de aulas e exames para a emissão do documento obrigatório para a condução de veículos
O vídeo afirma que o processo obrigatório para a emissão do documento, com provas teóricas e práticas, será dispensado, o que não é previsto na legislação de trânsito / Divulgação
A PRF (Polícia Rodoviária Federal) alerta a população sobre um golpe que circula nas redes sociais e promete facilidades na obtenção da CNH (Carteira Nacional de Habilitação).
De acordo com a corporação, o vídeo divulgado foi produzido com o uso de inteligência artificial e utiliza de forma indevida a imagem adulterada de um policial rodoviário federal. A gravação afirma falsamente que o processo de emissão da CNH não exigiria mais as provas teóricas e práticas obrigatórias, o que não é previsto pela legislação de trânsito brasileira.
A PRF reforça que não houve qualquer mudança nas regras de habilitação e que todas as etapas continuam sendo obrigatórias. O órgão orienta que os cidadãos desconfiem de conteúdos semelhantes e confirmem sempre as informações em canais oficiais, como as superintendências regionais, unidades operacionais ou o portal da PRF.
A instituição também destaca que criminosos têm utilizado recursos de inteligência artificial para criar vídeos falsos e enganar a população, e orienta que qualquer conteúdo suspeito não seja compartilhado.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Geral
Cerimônia do 3º Grupamento de Bombeiros Militar e Prefeitura de Ladário celebra alunos da Escola 17 de Março
Economia
Acordo foi assinado na quarta-feira entre MGI e funcionalismo
Luto
Mário era ex-jogador do Esporte Clube Aquidauana na década de 1980 e colaborador dedicado do Aquidauanense Futebol Clube desde sua fundação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS