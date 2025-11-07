Acessibilidade

07 de Novembro de 2025 • 21:47

PRF alerta: vídeo de policial rodoviário federal anunciando CNH é fraude

Na publicação, imagem adulterada de policial divulga supostas facilidades, a dispensa de aulas e exames para a emissão do documento obrigatório para a condução de veículos

Redação

Publicado em 07/11/2025 às 16:32

O vídeo afirma que o processo obrigatório para a emissão do documento, com provas teóricas e práticas, será dispensado, o que não é previsto na legislação de trânsito / Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) alerta a população sobre um golpe que circula nas redes sociais e promete facilidades na obtenção da CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

De acordo com a corporação, o vídeo divulgado foi produzido com o uso de inteligência artificial e utiliza de forma indevida a imagem adulterada de um policial rodoviário federal. A gravação afirma falsamente que o processo de emissão da CNH não exigiria mais as provas teóricas e práticas obrigatórias, o que não é previsto pela legislação de trânsito brasileira.

A PRF reforça que não houve qualquer mudança nas regras de habilitação e que todas as etapas continuam sendo obrigatórias. O órgão orienta que os cidadãos desconfiem de conteúdos semelhantes e confirmem sempre as informações em canais oficiais, como as superintendências regionais, unidades operacionais ou o portal da PRF.

A instituição também destaca que criminosos têm utilizado recursos de inteligência artificial para criar vídeos falsos e enganar a população, e orienta que qualquer conteúdo suspeito não seja compartilhado.

