PRF apreende 550 mil maços de cigarros contrabandeados em Sidrolândia

Carga apreendida / PRF
A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 550 mil maços de cigarros contrabandeados, na última sexta-feira, 29, no município de Sidrolândia.
A ação ocorreu após a PRF receber informações sobre uma carreta suspeita de transportar cigarros ilegais na região. Com apoio aéreo de uma aeronave da corporação, os agentes localizaram o veículo estacionado em um comércio local.
No local, dois homens que se apresentaram como proprietários da oficina deram acesso ao caminhão e informaram que o conjunto havia sido deixado ali por um motorista. Durante a vistoria no reboque, os policiais encontraram a carga de cigarros de origem estrangeira.
Os dois homens, o caminhão e a carga foram encaminhados à Polícia Federal em Campo Grande para os procedimentos legais.
