Acessibilidade

02 de Setembro de 2025 • 00:15

Buscar

Últimas notícias
X
Policial

PRF apreende 550 mil maços de cigarros contrabandeados em Sidrolândia

Os dois homens, o caminhão e a carga foram encaminhados à Polícia Federal

Redação

Publicado em 01/09/2025 às 21:00

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Carga apreendida / PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 550 mil maços de cigarros contrabandeados, na última sexta-feira, 29, no município de Sidrolândia.

A ação ocorreu após a PRF receber informações sobre uma carreta suspeita de transportar cigarros ilegais na região. Com apoio aéreo de uma aeronave da corporação, os agentes localizaram o veículo estacionado em um comércio local.

Leia Também

• PRF apreende mais de 370 kg de maconha após perseguição em Sidrolândia

• Polícia Civil prende dois homens por tráfico de drogas em Sidrolândia

• Sidrolândia inaugura estrada que liga assentamentos rurais

No local, dois homens que se apresentaram como proprietários da oficina deram acesso ao caminhão e informaram que o conjunto havia sido deixado ali por um motorista. Durante a vistoria no reboque, os policiais encontraram a carga de cigarros de origem estrangeira.

Os dois homens, o caminhão e a carga foram encaminhados à Polícia Federal em Campo Grande para os procedimentos legais.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Serviços

Bodoquena recebe palestra sobre finanças para empreendedores na quinta

Tempo

Aquidauana está em alerta de tempestades e ventos de 100 km/h

Geral

Detran-MS está com novo aplicativo para consolidar jornada digital do cidadão

Redesenhado do zero, o app chega com visual moderno, com design centrado no usuário, navegação intuitiva e desempenho mais rápido

Inmet

Setembro inicia com máxima de 39ºC em Aquidauana

Publicidade

Sorte

Mega-Sena acumula e próximo prêmio pode chegar a R$ 14 milhões

ÚLTIMAS

Esporte

Jardim sedia 1º Campeonato Estadual Escolar de Tênis de Mesa

Evento reuniu atletas de várias cidades do estado

Política

Estudantes de Anastácio são homenageados por atuação no xadrez

Alunos representaram o município no Circuito Escolar da FEEMS

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo