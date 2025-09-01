PRF apreende 550 mil maços de cigarros contrabandeados em Sidrolândia

Carga apreendida / PRF

A ação ocorreu após a PRF receber informações sobre uma carreta suspeita de transportar cigarros ilegais na região. Com apoio aéreo de uma aeronave da corporação, os agentes localizaram o veículo estacionado em um comércio local.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 550 mil maços de cigarros contrabandeados, na última sexta-feira, 29, no município de Sidrolândia.

No local, dois homens que se apresentaram como proprietários da oficina deram acesso ao caminhão e informaram que o conjunto havia sido deixado ali por um motorista. Durante a vistoria no reboque, os policiais encontraram a carga de cigarros de origem estrangeira.

Os dois homens, o caminhão e a carga foram encaminhados à Polícia Federal em Campo Grande para os procedimentos legais.

